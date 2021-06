Metade da população do Uruguai já recebeu pelo menos uma dose de alguma das vacinas contra a Covid-19, como pode ser visto nesta segunda-feira no monitor desenvolvido pelo Ministério de Saúde Pública (MSP) do país.

Até as 15h32 desta segunda, 1.784.612 pessoas haviam sido inoculadas pelo menos uma vez, o que representa 50,9% da população, enquanto 1.021.559 (ou 29,14%) tomou as duas injeções e completou o processo de imunização.