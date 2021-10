Após quase três meses com os 19 departamentos do Uruguai entre as zonas amarela e verde do índice de Harvard, que acumula a média semanal de novos casos de covid-19 a cada 100 mil habitantes, Lavalleja passou para a zona laranja, com índice de 11,71.

Segundo o "Canal 12", não havia casos ativos no departamento até 1º de outubro, mas no fim de semana passado houve um pico, o que significa que hoje há 50 casos ativos, 12 deles registrados na segunda-feira.