As aulas no local de ensino secundário, que no Uruguai é a partir dos 12 anos, e de técnico-profissional retornarão às aulas presenciais no país vizinho a partir da próxima segunda-feira, com base em um calendário progressivo que permitirá a volta de cerca de 178 mil alunos e, uma semana depois, outros 169 mil.

A retomada das aulas foi anunciada nesta terça-feira pelo presidente da Administração Nacional de Educação Pública (Anep), Robert Silva, durante uma entrevista coletiva concedida na sede do governo, em Montevidéu. O ministro da Educação e Cultura, Pablo da Silveira, também esteve presente.