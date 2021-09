Os portugueses, a partir desta segunda-feira, não são obrigados a usar máscara nas ruas do país, medida que chega no que muitos consideram ser o momento certo, devido ao avanço da vacinação contra a covid-19 no país e o fato dos números da pandemia mostrarem uma estabilização.

A imagem nas ruas de Lisboa hoje foi semelhante à das últimas semanas, com pessoas a usando máscaras e outras com o rosto descoberto, embora muitos continuem a usá-las pelo menos no pulso ou no cotovelo.