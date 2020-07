O Tribunal de Crimes Menores de Tanta, no sul do Egito, condenou uma jovem a três anos de prisão e a pagar multa de US$ 18,75 mil (R$ 96,3 mil), por "incitar a libertinagem", através do aplicativo TikTok.

Esta é a terceira vez na semana que uma usuária do 'app' senta no banco dos réus e é sentenciada sob acusação semelhante.