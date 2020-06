Os usuários do Facebook e do Instagram nos Estados Unidos poderão ocultar anúncios de campanha política se quiserem, informou a empresa responsável pelas duas redes sociais nesta quarta-feira, enquadrando a decisão no período que antecede as eleições presidenciais de novembro.

Em uma entrevista coletiva por videoconferência, altos funcionários da empresa liderada por Mark Zuckerberg explicaram que a opção está disponível a partir desta quarta para alguns internautas e será estendida a todos os usuários nas próximas semanas.