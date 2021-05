O número de pacientes com covid-19 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) na França caiu nesta segunda-feira abaixo da marca de 3,5 mil, algo que não acontecia desde o final de fevereiro.

Com isso, atualmente o país tem 3.496 pacientes em UTIs por conta do coronavírus, de acordo com as estatísticas apresentadas pelo governo francês em seu site de informações sobre a pandemia.