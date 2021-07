A vacina contra a Covid-19 da empresa biofarmacêutica alemã CureVac mostrou 48% de eficácia, de acordo com os resultados divulgados nesta quarta-feira de um ensaio clínico realizado em países.

"No contexto sem precedentes de 15 cepas circulando na população do estudo no momento da análise, a CVnCoV demonstrou uma eficácia global de 48% (83 vacinados contra 145 que receberam placebo) contra a doença Covid-19 de qualquer gravidade", anunciou a empresa em uma nota oficial.