A vacina cubana "Soberana 02" entrará em sua última fase na próxima semana, na qual será avaliada sua eficácia e segurança, antes de começar a administrá-la à população, disse nesta quarta-feira o pesquisador italiano Fabrizio Chiodo, que trabalha no projeto com o Instituto Finlay de Vacinas de Cuba.

O medicamento, do qual 100 milhões de doses serão produzidas pela farmacêutica pública do país Biocubafarma, superará rapidamente essa fase, segundo Chiodo, que não especificou quanto tempo levará esse último processo, durante uma conferência virtual com a imprensa estrangeira na Itália, a partir de Cuba.