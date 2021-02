A vacina produzida pela Universidade de Oxford e pela companhia AstraZeneca pode ter "um grande impacto" na redução da transmissão no novo coronavírus, indicou o pesquisador Andrew Pollard, que pertence à instituição britânica de ensino.

O especialista explicou, no entanto, que as análises foram feitas antes da propagação por todo o Reino Unido de uma variante local do patógeno, no início deste ano.