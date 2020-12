A companhia farmacêutica CureVac anunciou nesta segunda-feira ter iniciado a terceira e última fase de testes clínicos da vacina que está produzindo contra o novo coronavírus, etapa que terá participação de mais de 35 mil voluntários, a maioria na Europa e na América Latina.

De acordo com as informações divulgadas pela empresa, a expectativa é de que os primeiros resultados da terceira fase de testes sejam conhecidos ainda no primeiro trimestre de 2021.

O presidente da CureVac, Franz-Werner Haas, afirmou, por meio de comunicado, que "foi alcançado um marco importante" no desenvolvimento da vacina CVnCoV, que se baseia na tecnologia de RNA mensageiro.

A companhia farmacêutica, atualmente, realiza a segunda fase, que começou no fim de setembro, com testes no Peru e no Panamá, com 690 voluntários, divididos em dois grupos, de pessoas com mais de 61 anos, e de adultos com idade de 18 a 60 anos.

A fase 3 deve mostrar a eficácia e segurança da vacina CVnCOV contra o novo coronavírus, que é baseada no RNA do mensageiro, como é a desenvolvida em parceria pela americana Pfizer e pela alemã BioNTech.

A Comissão Europeia (CE) já solicitou à CureVac, que recebeu ajuda financeira do governo da Alemanha, um total de 405 milhões de doses da vacina.