A vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pelas companhias Pfizer e BioNTech é 100% eficaz em adolescentes de 12 a 15 anos, segundo os resultados da fase 3 de testes, que foram divulgados nesta quarta-feira pela empresa alemã BioNTech.

Ao todo, os testes foram realizados com 2.260 voluntários, e as conclusões, além da eficácia de 100%, indicou "respostas robustas de anticorpos, superiores às registradas anteriormente, em participantes com idades de 16 a 25 anos. E foi bem tolerado", aponta o texto da parceira da americana Pfizer no projeto.