A vacina das companhias Pfizer e BioNTech neutraliza três variantes do novo coronavírus surgidas no Reino Unido e África do Sul, embora essa capacidade tenha sido "ligeiramente inferior", contra uma das urgidas no segundo país, conforme aponta estudo de sorologia de 20 pessoas que foram imunizadas.

As variantes do SARS-CoV-2 que apareceram nos dois países compartilham a mutação N501Y, enquanto que outra cepa sul-africana tem a mutação E484K, todas na proteína Spike (S) e que "poderiam aumentar a afinidade" desta com o receptor ACE2 das células humanas, através do qual, o patógeno entra nelas.