A vacina contra a Covid-19 produzida pela parceria entre Pfizer e BioNtech oferece mais de 95% de proteção contra infecção, internação e morte pela doença, de acordo com um estudo publicado nesta quinta-feira pela revista "The Lancet".

O estudo foi feito com base em dados da campanha de vacinação de Israel, que usou apenas o imunizante da farmacêutica americana, coletados entre 24 de janeiro e 3 de abril de 2021. A pesquisa é fundamental no curso da pandemia do coronavírus, pois pela primeira vez a eficácia foi analisada em todo um país com informações populacionais.