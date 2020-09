O presidente da farmacêutica chinesa Sinovac, Yin Weidong, garantiu nesta quinta-feira que sua vacina contra o novo coronavírus, uma das mais avançadas do mundo, poderá começar a ser aplicada em massa na população já no início do ano que vem.

Durante visita da Agência Efe e outros meios de comunicação aos laboratórios e fábrica da empresa em Pequim, Yin afirmou que sua fábrica tem capacidade para produzir 300 milhões de doses anuais da vacina, chamada CoronaVac.