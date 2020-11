A segunda fase de testes clínicas da vacina contra o novo coronavírus desenvolvido pela universidade de Oxford, no Reino Unido, indicou segurança para pessoas idosas saudáveis e provoca resposta imune, segundo publicou nesta quinta-feira a revista médica "The Lancet".

O agente, que está sendo desenvolvido em parceria com a companhia farmacêutica AstraZeneca e outros órgãos, batizada ChAdOx1 nCoV-19, foi testada em 560 adultos saudáveis, entre eles, 240 com mais de 70 anos, com o objetivo de observar o impacto no sistema imunológico e os possíveis efeitos secundários.