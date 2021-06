A Abdala, uma das cinco vacinas experimentais desenvolvidas em Cuba contra a covid-19, mostrou uma eficiência de 92,2% contra a doença na primeira análise da terceira e última fase de ensaios clínicos, informou a emissora estatal do país nesta segunda-feira.

De uso intramuscular, essa vacina é subunitária baseada no domínio de ligação ao receptor (RBD) da proteína S do vírus. O cronograma de aplicação é de três doses administradas com 14 dias de intervalo.