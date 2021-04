A Espanha continua notando o efeito da Semana Santa na evolução da quarta onda de covid-19, com um aumento no número de casos, 78.862 desde 1º de abril, mas em ritmo de crescimento menor do que em outras ondas graças à vacinação, segundo as autoridades sanitárias.

Os dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde espanhol começam a refletir o aumento da circulação e dos contatos durante os dias festivos, principalmente na taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTI), que passou de 18,4% para 21,5% nos 12 primeiros dias do mês. Desde a sexta-feira, foram notificados mais 22.744 novos positivos e 197 mortes, de acordo com o último balanço divulgado.