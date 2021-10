1 out 2021

EFE Assunção 1 out 2021

Centenas de paraguaios manifestaram nesta quinta-feira suas queixas sobre o colapso da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Assunção, o que impediu muitos de receber a segunda dose após horas de espera em seus veículos.

O Paseo de la Costanera, de frente para a baía do rio Assunção, e a Faculdade de Direito, foram os pontos dominados pelo afluxo de pessoas que esperaram três meses para completar a vacinação com a Sputnik V, que tem chegado ao país em lotes muito espaçados ao longo do tempo.