As primeiras imunizações contra o novo coronavírus na Suíça, que no último final de semana aprovou a vacina da Pfizer-BioNTech, começarão no dia 4 de janeiro, confirmaram nesta segunda-feira as autoridades locais através da agência nacional "ATS".

De acordo com as autoridades suíças, nesta data terá início a vacinação no país, embora apenas para os idosos em asilos ou em suas casas, que serão atendidos por unidades móveis, enquanto que Zurique dará prioridade a idosos com mais de 75 anos e pessoas com determinadas doenças anteriores.