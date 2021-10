A vacina contra a covid-19 denominada Sputnik Light, que é composta por apenas uma dose, tem 70% de eficácia contra variante delta, após três meses da aplicação, segundo anunciou nesta quarta-feira o Centro Gamaleya, na Rússia, responsável pelo desenvolvimento do imunizante.

O órgão, junto com o Fundo de Investimento Direto do país (FIDR), que comercializa as vacinas russas, divulgou as informações por meio do site "medRxiv".