A vacina russa contra a Covid-19 Sputnik V demonstrou uma eficácia de 91,4% na terceira e última fase dos ensaios clínicos, e o próximo passo é realizar o registro do imunizante em outros países, segundo anúncio feito nesta segunda-feira pelo Centro Gamaleya e o Fundo de Investimento Direto da Rússia (FIDR).

Esse é o resultado de testes realizados entre 22.714 voluntários após 21 dias do momento da inoculação da primeira dose da vacina ou placebo. No total, foram encontradas 78 pessoas infectadas, incluindo as que receberam um placebo (62) e as que foram vacinadas (16), de acordo com a nota oficial do FIDR.