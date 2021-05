O principal epidemiologista do governo dos Estados Unidos, Anthony Fauci. EFE/Leigh Vogel/POOL/Arquivo

O principal epidemiologista do governo dos Estados Unidos, Anthony Fauci, disse nesta quarta-feira que as vacinas contra a Covid-19 oferecem mais proteção do que a imunização natural.

Por esse motivo, durante a coletiva de imprensa da Casa Branca sobre a pandemia, o conselheiro médico do presidente americano, Joe Biden, pediu que todos se vacinem, uma vez que os imunizantes contra a doença são "altamente eficazes".