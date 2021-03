As vacinas contra o novo coronavírus desenvolvidas pelas companhias farmacêuticas Pfizer/BioNTech e Moderna são eficazes em mulheres grávidas e lactante, que, inclusive, podem transmitir anticorpos protetores aos recém-nascido, segundo estudo publicado no American Journal of Obstetrics and Gynecology.

A informação foi veiculada pela emissora americana "CNN", que indica que pesquisadores do Hospital Geral de Massachusetts, do Hospital Brigham and Women's e do Instituto Ragon, do IMT e de Harvard, todos nos Estados Unidos, analisaram 131 mulheres que receberam aplicação dos agentes imunizantes.