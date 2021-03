A primeira das duas doses das vacinas Pfizer e Moderna contra a covid-19 já é 80% eficaz na prevenção da infecção, de acordo com um estudo divulgado nesta segunda-feira pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

O efeito foi observado duas semanas após a primeira dose do estudo, realizado com 4 mil profissionais da área de saúde entre 14 de dezembro do ano passado e 13 de março.