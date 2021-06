As vacinas contra a covid-19 desenvolvidas com a tecnologia de RNA mensageiro (como as de Moderna e Pfizer-BioNTech) podem evitar durante três anos que um adulto sofra casos graves da doença, segundo um estudo realizado por pesquisadores suíços e divulgado nesta sexta-feira.

A pesquisa, publicada pelo Grupo Científico de Trabalho contra a Covid-19, dependente do governo da Suíça, por outro lado, reduz para 16 meses a possível imunidade das pessoas vacinadas com tais imunizantes contra as formas moderadas da doença.