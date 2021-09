A chance de pessoas vacinadas com todas as doses recomendadas pelos laboratórios serem internadas com Covid-19 é 70% menor que a de pessoas não vacinadas, concluiu um grande estudo publicado pela revista especializada "The Lancet".

Os resultados divulgados pelos especialistas encarregados da pesquisa denominada Zoe Covid também revelaram que aqueles que testam positivo após serem vacinados com as duas doses ou a dose única - infecção pós-vacinação - têm quase o dobro da probabilidade de serem completamente assintomáticos.