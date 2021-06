O escritor Mario Vargas Llosa ainda vê chances de vitória para a candidata Keiko Fujimori nas eleições presidenciais realizadas no Peru, onde a contagem dos votos é liderada na reta final pelo esquerdista Pedro Castillo, que inclusive já se declarou vencedor do pleito.

O vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2010, que apoiou Keiko nesta campanha eleitoral, apesar de ser um crítico do fujimorismo, considerou "indispensável que as autoridades eleitorais revisem as urnas impugnadas e, sem interferência política, determinem o resultado de uma eleição cujo resultado ainda é incerto".