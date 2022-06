O Prêmio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa expressou, nesta segunda-feira, seu desejo de que a vitória do esquerdista Gustavo Petro no segundo turno das eleições presidenciais realizadas ontem na Colômbia "seja um acidente reparável e corrigível" no futuro imediato, e que o país permaneça "dentro da estrita legalidade".

Vargas Llosa fez essas declarações no XV Fórum Atlântico “Iberoamérica: democracia e liberdade”, organizado na Casa de América, em Madri, pela Fundação Internacional para a Liberdade (FIL), que preside.