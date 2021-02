Os pacientes de covid-19 com quadros clínicos graves, que necessitam hospitalização, "apresentam uma variação genética específica com muito mais frequência que as pessoas com quadros leves" da doença, indicou o estudo de uma equipe de cientistas austríacos.

Especificamente, trata-se da ausência no sistema imunológico de um receptor que falta em cerca de 4% da população, explica a virologista Elisabeth Puchhammer-Stöckl em comunicado divulgado nesta segunda-feira pela Universidade de Medicina de Viena (UniMed).