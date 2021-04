A variante brasileira do coronavírus P1 pode ser 1,7 a 2,4 vezes mais transmissível e capaz de escapar da imunidade obtida pela infecção com outras cepas, de acordo com um estudo que utiliza um modelo para estudar a situação na cidade de Manaus durante o pico de contágio do final do ano passado.

Os pesquisadores, cujas descobertas foram publicadas na revista especializada "Science", advertem que é preciso cautela ao adotarem esses resultados em outros lugares além da capital do Amazonas.