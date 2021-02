A variante britânica é responsável por um quarto das infecções por coronavírus na França, informou nesta quinta-feira o Ministro da Saúde, Olivier Véran, segundo o qual as cepas encontradas no Amazonas e na África do Sul, somadas, respondem por cerca de 5% dos casos.

Durante a entrevista coletiva semanal sobre a situação da pandemia em território francês, o ministro disse que as três variantes são mais contagiosas do que a "clássica" do vírus SARS-CoV-2. Ele ressaltou que, embora as vacinas tenham se mostrado muito eficazes contra a do Reino Unido, ainda há dados insuficientes sobre as outras duas.