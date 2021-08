Dados do Sistema Público de Saúde da Inglaterra (PHE, sigla em inglês) divulgados nesta sexta-feira apontam que 35% dos pacientes internados com a variante delta do coronavírus no Reino Unido receberam a dosagem completa, enquanto 55% não haviam recebido nenhuma dose.

Entre 1.467 pacientes infectados desde 19 de julho pela variante delta, confirmado pelo sequenciamento genético de suas amostras, 808 não foram imunizados e 512 haviam recebido duas doses, conforme detalhou PHE em comunicado.