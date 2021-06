A variante do coronavírus detectada na Índia, chamada Delta, é até 50% mais transmissível do que a Alfa, encontrada pela primeira vez no Reino Unido, e está por trás da segunda onda que levou rapidamente ao país asiático a registrar mais de 400 mil casos diários, de acordo com um estudo preliminar do governo indiano.

A pesquisa realizada pelo Consórcio de Sequenciamento do Genoma SARS-CoV-2 da Índia (Insacog) e pelo Centro Nacional de Controle de Doenças (NCDC, na sigla em inglês), ao qual à Agência Efe teve acesso nesta segunda-feira, indicou que a variante Delta (B.1.617) e sua linhagem B.1.617.2 foi capaz de atingir uma elevada taxa de propagação, apesar dos níveis de seroprevalência presentes na população.