A variante ômicron do coronavírus Sars-CoV-2 tem uma alta capacidade de driblar os anticorpos naturais gerados por um contágio anterior por covid-19, enquanto as pessoas vacinadas mostram uma resistência muito maior, de acordo com um estudo conjunto da Universidade de Genebra e do Hospital Universitário de Genebra, na Suíça.

A pesquisa concluiu que a ômicron tem uma capacidade excepcional de contornar a imunidade naturalmente desenvolvida pelo corpo após contrair outras variantes, como delta, alfa e gama.