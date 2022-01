A Argentina está enfrentando uma "terceira onda" da pandemia com números recordes de contágios pela variante ômicron do coronavírus, uma situação que está colapsando os principais centros de testes e sistemas de atenção primária de saúde, enquanto as autoridades optam por não impor restrições que frustrariam as férias de verão.

De acordo com dados oficiais, o número de pessoas infectadas começou a crescer gradualmente em meados de dezembro e disparou no final do ano: nos últimos sete dias, o país registrou um total de 659.870 casos de covid.