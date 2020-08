As condições de saúde do papa emérito Bento XVI não são "particularmente preocupantes", garantiu nesta segunda-feira o Vaticano, após saber que ele sofre de herpes no rosto, o que enfatizou, ser "doloroso, mas não grave".

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, transmitiu a explicação do secretário pessoal de Joseph Ratzinger, monsenhor Geor Ganswein, onde ele comunicou que "as condições de saúde do papa emérito não representam uma preocupação em particular".