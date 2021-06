Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 25 jun 2021

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin. EFE/Arquivo

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, afirmou nesta quinta-feira que a Santa Sé não pediu o fim do projeto de lei contra a homofobia que está sendo debatido no Senado italiano e apenas expressou suas preocupações por meio dos canais diplomáticos habituais.

"De forma alguma foi solicitado o bloqueio da lei. Somos contra qualquer atitude ou gesto de intolerância ou ódio às pessoas por causa de sua orientação sexual, bem como de sua etnia ou crenças", frisou Parolin em entrevista publicada no portal "Vaticano News".