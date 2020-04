O Vaticano prorrogou até 3 de maio as medidas restritivas aplicadas para prevenir a propagação do novo coronavírus no território, entre elas a manutenção do fechamento da Praça e da Basílica de São Pedro, símbolos do catolicismo.

O Escritório de Imprensa da Santa Sé informou em nota a decisão de ampliar o prazo para vigência das normas de contenção.

O governo da Itália já havia prorrogado até 3 de março a imposição de confinamento à população, embora tenha permitido a abertura de alguns estabelecimentos, como livrarias e papelarias, que se somam a supermercados e farmácias, que já vinham funcionando.

O Vaticano anunciou em 10 de março as medidas de contenção, com o fechamento da Praça e da Basílica de São Pedro, o que fez, por exemplo, com que o papa Francisco realizasse as celebrações da Semana Santa sem a presença de fiéis.

No Domingo de Páscoa, o líder da Igreja Católica dedicou a mensagem da missa para todos aqueles que estão sendo afetados pela pandemia do novo coronavírus e lembrou que, como o mundo inteiro está sofrendo, precisa estar unido, pois "não é tempo da indiferença".