O Vaticano convocou gigantes da internet, como Facebook, Google e Amazon, para um fórum que debaterá, a partir de quinta-feira, iniciativas efetivas para a proteção dos menores de idade no mundo digital.

A conferência de dois dias, apresentada nesta terça-feira pela Santa Sé e organizada pela Pontifícia Academia das Ciências Sociais, começará no dia 14 de novembro com uma audiência com o papa Francisco na Sala Clementina do Palácio Apostólico.

Com o lema "Do conceito à ação", o encontro não pretende apenas analisar os riscos enfrentados pelos menores na internet, mas também "propor e apoiar iniciativas e medidas concretas" que serão expostas em uma declaração final.

O evento será realizado na Casina Pio IV, nos Jardins Vaticanos, com 80 representantes de organizações internacionais, ONGs, empresas de tecnologia, economistas, políticos, especialistas em direito e líderes religiosos do cristianismo, do judaísmo e do islã.

Entre os presentes estarão o vice-primeiro ministro e ministro do Interior dos Emiratos Árabes, Saif bin Zayed Al Nahyan, e a rainha Sílvia, da Suécia.

Do mundo digital, participarão a diretora de Segurança Global Digital da Microsoft, Jacqueline Beauchere; a diretora de Privacidade Global da Apple, Jane Horvath, e o diretor de Mídia da Amazon, Giorgio Busnelli.

Também comparecerão o presidente de Relações Estratégicas para Europa, Oriente Medio e África do Google, Carlo d'Asaro Biondo; o diretor de Políticas de Segurança do Facebook para as mesmas regiões, David Miles, e o diretor executivo da Paramount Pictures, Jim Gianopulos, entre outros.