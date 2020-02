O Vaticano enviou centenas de milhares de máscaras para a China como o objetivo que sejam distribuídas entre a população e, assim, contribuir para "limitar a disseminação" do coronavírus, surgido na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, que já matou 361 pessoas.

Além de Hubei, as máscaras tiveram como destino as províncias chinesas de Zhejiang e Fujian, de acordo com informações do site de notícias da Santa Sé, "Vatican News".

Trata-se de uma iniciativa conjunta da Esmolaria Apostólica, dedicada às obras de caridade do papa, e do Centro Missionário da Igreja chinesa na Itália, com a colaboração da Farmácia Vaticana.

O site divulgou uma foto das máscaras, selada com o escudo pontifício de Francisco.

O objetivo do Vaticano é ajudar as autoridades da China, país com o qual assinou, em setembro de 2018, um acordo sobre a nomeação de bispos e teve início uma aproximação, uma vez que não mantém relações diplomáticas desde 1951.

O papa acompanha de perto a evolução deste vírus causador da pneumonia que já matou 361 pessoas e deixou mais 17 mil infectadas, segundo dados oficiais da China.

No último dia 26 de janeiro, Francisco também pediu orações pelas pessoas afetadas por esta epidemia: "Que o Senhor acolha os mortos em paz, apaziguar as famílias e apoie o grande esforço já realizado para combater a epidemia", disse. EFE

