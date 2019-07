O Vaticano retirou a imunidade diplomática do núncio apostólico na França, Luigi Ventura, investigado por supostas agressões sexuais, segundo confirmou nesta segunda-feira o Ministério das Relações Exteriores francês.

A promotoria francesa havia solicitado no último mês de março a retirada da imunidade diplomática e esse pedido foi tramitado através do Ministério de Justiça e do de Exteriores, que foi quem fez a comunicação final à Santa Sé.