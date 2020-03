A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, sediada no Vaticano, emitiu um comunicado em que sugere mudanças para a celebração da Semana Santa, que devido a propagação do coronavírus, teria as procissões realizadas em 14 e 15 de setembro.

De acordo com o documento do órgão presidido pelo cardeal Robert Sarah, as decisões ficaram a cargo dos bispos diocesanos, já que o texto serve como uma indicação no "difícil momento, em que estamos vivendo em meio a pandemia da Covid-19 (doença provocada pelo novo coronavírus)".

A Congregação, além disso, recomendou que as missas do chamado Tríduo Pascal - Quinta e a Sexta-feira Santas, além do Sábado de Aleluia -, sejam realizadas sem a presença de fiéis, que poderão se juntar em oração das próprias casas, através dos meios de comunicação e internet.

A cerimônia do lava-pés, que acontece na quinta-feira, segundo o órgão, deve ser suspenso, assim como a procissão final do fim de cada dia de celebração.

A Semana Santa, neste ano, acontece entre 5 de abril, no Domingo de Ramos, e vai até 11 de abril, na Páscoa. EFE

ccg/bg