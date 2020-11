O velório de Diego Maradona na Casa Rosada será prolongado por mais três horas do que inicialmente previsto, em meio a incidentes no entorno do local entre a polícia e as milhares de pessoas que querem entrar na sede do governo argentino para dar um último adeus ao ídolo.

De acordo com a Presidência argentina, a capela-ardente na Casa Rosada estará aberta ao público até as 19h (local e de Brasília). Inicialmente, a previsão era encerrar o rito às 16h.