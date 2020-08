John Hume, ex-líder do Partido Social Democrata e Trabalhista da Irlanda do Norte (SDLP) e vencedor do Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho no processo de paz na província britânica, morreu aos 83 anos, informou sua família nesta segunda-feira.

Hume, que sofria de demência, estava internado em um lar para idosos em Londonderry, no noroeste da Irlanda do Norte.