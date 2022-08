O centro histórico de Veneza, no norte da Itália, perdeu 14 mil habitantes nos últimos 20 anos e agora tem pouco menos de 50 mil, um número que mostra o despovoamento sofrido pela cidade dos canais, cada vez mais marcada pelo excesso de turistas.

Especificamente, o centro de Veneza tem 49.997 moradores, enquanto em 2002 contava com 64 mil, e em 2012, com 58,2 mil, de acordo com dados do escritório municipal de estatísticas divulgados na imprensa italiana nesta quinta-feira. Para efeito de comparação, antes da pandemia de covid-19, mais de 100 mil turistas visitavam a cidade por dia.