Veneza segue sofrendo nesta sexta-feira com a maré alta que inundou quase toda a cidade, inclusive os principais pontos turísticos, e a situação ainda pode piorar ao longo do dia, com expectativa de que a água alcance a marca de um metro e 60 centímetros de altura.

O Centro de Previsões de Marés local registrou às 8h15 locais (5h15 de Brasília), que a inundação alcançou 1 metro e 31 centímetros.

A expectativa é que o pico seja atingido às 11h20 locais (8h20 de Brasília), com um metro e 60. Além disso, segue o alerta pelos fortes ventos que estão levando a água para dentro de toda a cidade.

Os funcionários da prefeitura retiraram as passarelas que são utilizadas para que se cruze a praça de San Marcos, porque com a inundação, as estruturas começaram a flutuar, o que poderia colocar as pessoas em risco.

O serviço de transporte público está suspenso, e as escolas e creches estão fechadas pelo quarto dia consecutivo.

Ontem, o Conselho de Ministros da Itália decretou estado de emergência em Veneza e aprovou um montante de 20 milhões de euros (R$ 92 milhões), como primeira ajuda. Cada morador afetado receberá 5 mil euros (R$ 23 mil), e empresários e comerciantes 20 mil euros (R$ 92 mil).

Outra grande preocupação é a situação da Basília de San Marcos, que, por estar em um dos pontos mais baixos da cidade, vem sendo fortemente atingida pelas inundações. Na última terça-feira, a cripta, onde estão os sarcófagos dos patriarcas, além de mármores e mosaicos históricos, ficaram debaixo da água. EFE

