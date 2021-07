O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, acusou o governo do Brasil de apoiar "ataques de mercenários" contra seu país.

A declaração foi feita depois de o governo brasileiro ter criticado a prisão do ex-deputado opositor Freddy Guevara, aliado de Juan Guaidó, ex-presidente do Parlamento e autoproclamado chefe do governo venezuelano.