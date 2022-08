O governo da Venezuela acusou nesta terça-feira o ex-ministro do Petróleo Rafael Ramírez de ter roubado US$ 4,85 bilhões por meio de uma linha de crédito fraudulenta com a qual a estatal PDVSA fez 28 pagamentos a dois fundos no exterior sem nunca ter recebido nenhum empréstimo.

O atual ministro do Petróleo, Tareck el Aissami, explicou que Ramírez assinou um contrato de financiamento com a "Administradora Atlantic" no primeiro trimestre de 2012, quando estava à frente da pasta e presidia a Petróleos de Venezuela (PDVSA), durante o governo de Hugo Chávez (1999-2013).