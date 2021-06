Agentes da Guarda Nacional Bolivariana (GNB) detiveram no estado de Táchira, na fronteira com a Colômbia, um integrante das Forças Armadas do país vizinho que "estava fazendo trabalhos de espionagem" na Venezuela, segundo informou o órgão de segurança.

De acordo com a informação divulgada nesta segunda-feira na mídia estatal da Venezuela, o detido foi identificado como Jhorman Benjamín Ortega Tarazona, encontrado em "atitude suspeita" nas proximidades do Posto de Atenção ao Cidadão da cidade de Vega Aza, no município de Tachi Córdoba, razão pela qual foi interceptado pelas agentes venezuelanos.